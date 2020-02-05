США заблокировали импорт лекарств и продуктов питания в Иран

"Несмотря на ложные заявления американцев о том, что никаких санкций на импорт лекарств и продуктов питания в Иран нет, они фактически заблокировали любые банковские переводы по этому направлению", написал он в своем Twitter.

"С запуском так называемого гуманитарного механизма для поставок лекарственных препаратов они официально подтвердили, что это утверждение является необоснованным и противоречит позиции Международного Суда ООН (ICJ), и что лекарства и продукты питания также находятся под санкциями", сказал он.

Ранее посол Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнер сообщил на пресс-конференции о доставке в Иран не менее 180 тысяч упаковок лекарств.

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири назвал пропагандой швейцарский механизм оплаты гуманитарных товаров для Ирана. "Механизм не учитывает величину экономики Ирана, который за 10 месяцев текущего года импортировал лекарств более чем на $3 млрд, в то время как канал рассчитан на $2 млн", сказал он.

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