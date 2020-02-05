5 февр. 2020 г., 18:10
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Дни культуры Ирана пройдут в Москве

Дни культуры Ирана пройдут в Москве

Москва, 5 февраля. ИРНА — Библиотека иностранной литературы и Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран проводят в столице Российской Федерации Дни иранской культуры. Об этом сообщается на сайте Библиотеки иностранной литературы.

События, приуроченные к празднованию годовщины победы исламской революции, будут проходить в течение недели и включат в себя встречи, кинопоказы, лекции и выставки.
Иран — это одна из древнейших мировых цивилизаций, неразгаданная восточная загадка, которая и сегодня будоражит умы современников. Персидская империя, основанная более 2500 лет назад, простиралась от Македонии до Индии и пережила арабские и монгольские нашествия. На этой огромной территории всегда сосуществовало множество культур, сформировавших многогранное иранское искусство. Иран известен по всему миру восточной мудростью стихов Омара Хайама, тонким искусством персидской каллиграфии и многочисленными архитектурными памятниками мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Иран богат не только своим историческим наследием, но и современным искусством. Молодые иранские художники разрушают стереотипы о своей стране, занимая достойнейшее место на мировой художественной сцене. Одно из ключевых направлений искусства Ирана сегодня — это кинематограф, который с каждым днём приобретает все больше поклонников по всему миру.
В рамках Дней культуры Ирана, которые состоятся с 10-го по 16-е февраля в Библиотеке иностранной литературы пройдут следующие мероприятия:

Мероприятие

Дата и вермя

Место

Открытие Дней культуры Ирана: торжественная часть, показ документального фильма, открытие выставок

10 февраля
18:30-20:30

Большой 
зал, 
3 этаж

Показ документального фильма «Точка» и встреча с его режиссёром Эмиром Валинежадом 

12 февраля
16:00-18:00

Большой 
зал, 
3 этаж

Встреча с Советником по культуре, руководителем Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран Кахраманом Солеймани и с известным иранским фотохудожником Бабаком Борзуе 

12 февраля
19:00-20:30

Франкотека,
2 этаж

Показ художественного фильма «Дыхание», режиссёр Наргес Абьяр 

14 февраля
18:30-20:30

Большой 
зал, 
3 этаж

Показ художественного фильма «Молчание Рааны», режиссер Бехзад Рафии

15 февраля
14:00-16:00

Большой
зал, 
3 этаж

Встреча с Кристиной Бошчех (@kristina__bo), автором самого крупного русскоязычного блога о жизни в Иране

15 февраля
16:00-18:00

 Научный зал им. Вяч.Вс. Иванова,
2 этаж

Показ художественного фильма «Сезон цветения нарциссов», режиссер Негар Азербайджани 

16 февраля
16:00-18:00

 Большой 
зал, 
3 этаж

Выставка «Иран: путешествие из прошлого в настоящее»

10-16 февраля

 Франкотека,
2 этаж

aВыставка-читальня «Главное сокровище Ирана — люди» автора самого крупного русскоязычного блога о жизни в Иране Кристины Бошчех

 10-16 февраля

Научный зал им. Вяч.Вс. Иванова,
2 этаж

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