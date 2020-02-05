Дни культуры Ирана пройдут в Москве

События, приуроченные к празднованию годовщины победы исламской революции, будут проходить в течение недели и включат в себя встречи, кинопоказы, лекции и выставки.

Иран — это одна из древнейших мировых цивилизаций, неразгаданная восточная загадка, которая и сегодня будоражит умы современников. Персидская империя, основанная более 2500 лет назад, простиралась от Македонии до Индии и пережила арабские и монгольские нашествия. На этой огромной территории всегда сосуществовало множество культур, сформировавших многогранное иранское искусство. Иран известен по всему миру восточной мудростью стихов Омара Хайама, тонким искусством персидской каллиграфии и многочисленными архитектурными памятниками мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Иран богат не только своим историческим наследием, но и современным искусством. Молодые иранские художники разрушают стереотипы о своей стране, занимая достойнейшее место на мировой художественной сцене. Одно из ключевых направлений искусства Ирана сегодня — это кинематограф, который с каждым днём приобретает все больше поклонников по всему миру.

В рамках Дней культуры Ирана, которые состоятся с 10-го по 16-е февраля в Библиотеке иностранной литературы пройдут следующие мероприятия:

Мероприятие Дата и вермя Место Открытие Дней культуры Ирана: торжественная часть, показ документального фильма, открытие выставок 10 февраля

18:30-20:30 Большой

зал,

3 этаж Показ документального фильма «Точка» и встреча с его режиссёром Эмиром Валинежадом 12 февраля

16:00-18:00 Большой

зал,

3 этаж Встреча с Советником по культуре, руководителем Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран Кахраманом Солеймани и с известным иранским фотохудожником Бабаком Борзуе 12 февраля

19:00-20:30 Франкотека,

2 этаж Показ художественного фильма «Дыхание», режиссёр Наргес Абьяр 14 февраля

18:30-20:30 Большой

зал,

3 этаж Показ художественного фильма «Молчание Рааны», режиссер Бехзад Рафии 15 февраля

14:00-16:00 Большой

зал,

3 этаж Встреча с Кристиной Бошчех (@kristina__bo), автором самого крупного русскоязычного блога о жизни в Иране 15 февраля

16:00-18:00 Научный зал им. Вяч.Вс. Иванова,

2 этаж Показ художественного фильма «Сезон цветения нарциссов», режиссер Негар Азербайджани 16 февраля

16:00-18:00 Большой

зал,

3 этаж Выставка «Иран: путешествие из прошлого в настоящее» 10-16 февраля Франкотека,

2 этаж aВыставка-читальня «Главное сокровище Ирана — люди» автора самого крупного русскоязычного блога о жизни в Иране Кристины Бошчех 10-16 февраля Научный зал им. Вяч.Вс. Иванова,

2 этаж

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