Дни культуры Ирана пройдут в Москве

События, приуроченные к празднованию годовщины победы исламской революции, будут проходить в течение недели и включат в себя встречи, кинопоказы, лекции и выставки.
Иран — это одна из древнейших мировых цивилизаций, неразгаданная восточная загадка, которая и сегодня будоражит умы современников. Персидская империя, основанная более 2500 лет назад, простиралась от Македонии до Индии и пережила арабские и монгольские нашествия. На этой огромной территории всегда сосуществовало множество культур, сформировавших многогранное иранское искусство. Иран известен по всему миру восточной мудростью стихов Омара Хайама, тонким искусством персидской каллиграфии и многочисленными архитектурными памятниками мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Иран богат не только своим историческим наследием, но и современным искусством. Молодые иранские художники разрушают стереотипы о своей стране, занимая достойнейшее место на мировой художественной сцене. Одно из ключевых направлений искусства Ирана сегодня — это кинематограф, который с каждым днём приобретает все больше поклонников по всему миру.
В рамках Дней культуры Ирана, которые состоятся с 10-го по 16-е февраля в Библиотеке иностранной литературы пройдут следующие мероприятия:
|Мероприятие
|
Дата и вермя
|
Место
|
Открытие Дней культуры Ирана: торжественная часть, показ документального фильма, открытие выставок
|
10 февраля
|
Большой
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Показ документального фильма «Точка» и встреча с его режиссёром Эмиром Валинежадом
|
12 февраля
|
Большой
|
Встреча с Советником по культуре, руководителем Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран Кахраманом Солеймани и с известным иранским фотохудожником Бабаком Борзуе
|
12 февраля
|
Франкотека,
|
Показ художественного фильма «Дыхание», режиссёр Наргес Абьяр
|
14 февраля
|
Большой
|
Показ художественного фильма «Молчание Рааны», режиссер Бехзад Рафии
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15 февраля
|
Большой
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Встреча с Кристиной Бошчех (@kristina__bo), автором самого крупного русскоязычного блога о жизни в Иране
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15 февраля
|Научный зал им. Вяч.Вс. Иванова,
2 этаж
|
Показ художественного фильма «Сезон цветения нарциссов», режиссер Негар Азербайджани
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16 февраля
|Большой
зал,
3 этаж
|
Выставка «Иран: путешествие из прошлого в настоящее»
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10-16 февраля
|Франкотека,
2 этаж
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aВыставка-читальня «Главное сокровище Ирана — люди» автора самого крупного русскоязычного блога о жизни в Иране Кристины Бошчех
|10-16 февраля
|
Научный зал им. Вяч.Вс. Иванова,
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