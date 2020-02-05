Новый посол Ирана в РФ вручил верительные грамоты Путину

Президент России отметил дружественный и взаимоуважительный характер двусторонних отношений, выразил надежду на дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, высоко оценил взаимодействие по сохранению СВПД и в рамках борьбы с терроризмом в Сирии.

"Намерены укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии", заявил Путин.

"Россия продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности", уточнил президент РФ.

Вручение верительных грамот — первый официальный контакт вновь назначенных дипломатов с российским лидером.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409