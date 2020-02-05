5 февр. 2020 г., 16:35
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News Code: 83662530
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Новый посол Ирана в РФ вручил верительные грамоты Путину

Новый посол Ирана в РФ вручил верительные грамоты Путину

Москва, 5 февраля. ИРНА — Новый посол Исламской Республики Иран в Москве вручил верительные грамоты президенту Российской Федерациии Владимиру Путину.

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Президент России отметил дружественный и взаимоуважительный характер двусторонних отношений, выразил надежду на дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, высоко оценил взаимодействие по сохранению СВПД и в рамках борьбы с терроризмом в Сирии.

"Намерены укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии", заявил Путин.

"Россия продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности", уточнил президент РФ.

Вручение верительных грамот — первый официальный контакт вновь назначенных дипломатов с российским лидером.

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