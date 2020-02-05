5 февр. 2020 г., 16:12
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News Code: 83662489
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Путин заявил, что Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом

Путин заявил, что Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом
© Михаил Метцель/ТАСС

Москва, 5 февраля. ИРНА — Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом, пишет ТАСС.

"Намерены укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии", - заявил глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран, в том числе Ирана.

Путин пообещал, что Москва продолжит усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Россия продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - заявил политик. Он подчеркнул: "Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности".

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