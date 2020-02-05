5 февр. 2020 г., 15:20
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News Code: 83662402
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Зариф призвал палестинские группы к противостоянию "Сделке века"

Зариф призвал палестинские группы к противостоянию "Сделке века"

Тегеран, 5 февраля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генеральным директором Палестинского исламского джихада Зиядом ан-Нахалой подчеркнул необходимость единства палестинских групп, чтобы противостоять заговору "Сделки века".

Как сообщает пресс-служба МИД Ирана, глава внешнеполитического ведомства и генеральный директор Палестинского исламского джихада в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы и Палестину.
Зариф также резко осудили навязанный план президента США Дональда Трампа. Он также сделал акцент на народном движении в мусульманских странах против планов США и сионистского режима.
Иранский министр иностранных дел также провел телефонный разговор с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Хания.

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