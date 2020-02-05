Зариф призвал палестинские группы к противостоянию "Сделке века"

Как сообщает пресс-служба МИД Ирана, глава внешнеполитического ведомства и генеральный директор Палестинского исламского джихада в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы и Палестину.

Зариф также резко осудили навязанный план президента США Дональда Трампа. Он также сделал акцент на народном движении в мусульманских странах против планов США и сионистского режима.

Иранский министр иностранных дел также провел телефонный разговор с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Хания.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392