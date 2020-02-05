4 олимпийских судьи из Ирана рассудят поединки на чемпионате Азии по борьбе

Он отметил, что Мохаммад Мосалли-Пур из Йезда, Саид Аббаси из Кума, Нима Садеги из Мазендерана и Махди Башири из Хузестана, получившие самую высокую категорию I-S, отправятся в Индию.

Отборочные соревнования на Олимпийские игры ранее планировались провести в Китае в апреле 2020 года, но международная федерация борьбы из-за распространения коронавируса в Китае сообщила о проведении соревнований в Южной Корее, Казахстане или Узбекистане в мае текущего года.

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