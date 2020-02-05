5 февр. 2020 г., 13:27
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News Code: 83662115
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4 олимпийских судьи из Ирана рассудят поединки на чемпионате Азии по борьбе

4 олимпийских судьи из Ирана рассудят поединки на чемпионате Азии по борьбе

Тегеран, 5 февраля, ИРНА – Четыре олимпийских судьи из Ирана рассудят поединки на чемпионате Азии по борьбе в Индии. Об этом сообщил глава комиссии судей федерации борьбы Ирана Насер Форутан.

Он отметил, что Мохаммад Мосалли-Пур из Йезда, Саид Аббаси из Кума, Нима Садеги из Мазендерана и Махди Башири из Хузестана, получившие самую высокую категорию I-S, отправятся в Индию.
Отборочные соревнования на Олимпийские игры ранее планировались провести в Китае в апреле 2020 года, но международная федерация борьбы из-за распространения коронавируса в Китае сообщила о проведении соревнований в Южной Корее, Казахстане или Узбекистане в мае текущего года.

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