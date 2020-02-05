5 февр. 2020 г., 12:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83661893
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Зариф и его алжирский коллега подчеркнули решительную позицию против сделки века

Зариф и его алжирский коллега подчеркнули решительную позицию против сделки века

Тегеран, 5 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его алжирский коллега Сабри Букадум обсудили по телефону так называемую сделку века.

Зариф и его алжирский коллега Букдум, обсуждая последние события в исламском мире, назвали позорное соглашение сделки века жестоким и отвергнутым, а также подчеркнули необходимость твердой позиции и солидарности с исламским миром против заговора.

Министр иностранных дел также вчера вечером провел телефонный разговор с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и обсудили последние события на оккупированных территориях и о так называемой сделке века.

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