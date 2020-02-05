Зариф и его алжирский коллега подчеркнули решительную позицию против сделки века

Зариф и его алжирский коллега Букдум, обсуждая последние события в исламском мире, назвали позорное соглашение сделки века жестоким и отвергнутым, а также подчеркнули необходимость твердой позиции и солидарности с исламским миром против заговора.

Министр иностранных дел также вчера вечером провел телефонный разговор с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и обсудили последние события на оккупированных территориях и о так называемой сделке века.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472