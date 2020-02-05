Зариф осудил сделку века в телефонном разговоре с Махмудом Аббасом

Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с Махмудом Аббасом вновь заявил о неприятии Ираном так называемой сделки века, недавно объявленной правительством США, и подчеркнул поддержку Ираном прав палестинского народа и его права на самоопределение и создание независимого палестинского государства в Аль-Кудсе.

В этом разговоре Махмуд Аббас ознакомил министра иностранных дел Ирана с позицией палестинской стороны в отношении плана США и будущих политических шагов по достижению международного консенсуса, направленного на отмену сделки века.

Он также проинформировал министра иностранных дел Ирана об усилиях по достижению национального единства, отметив, что в ближайшее время в сектор Газа будет направлена делегация для проведения встречи с палестинскими группами.

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