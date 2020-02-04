4 февр. 2020 г., 22:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83661253
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Министр экономики: иностранные инвестиции в страну выросли на 50 процентов

Министр экономики: иностранные инвестиции в страну выросли на 50 процентов

Тегеран, 4 февраля, ИРНА - Министр экономики и финансов Фархад Дежпасанд заявил, что за последние десять месяцев этого года объем зарегистрированных в стране иностранных инвестиций увеличился на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил министр, увеличение инвестиций на 50 процентов произошло несмотря на усилия по сокращению иностранных инвестиций.

«За последние десять месяцев этого года объем ненефтяного экспорта увеличился на 20 процентов по объему, но снизился на 3 процента в стоимостном выражении», - указал он.

По его словам, трехпроцентное снижение произошло из-за таможенной реформы экспортных баз.

«Несмотря на все проблемы, в этом году мы наблюдаем рост ненефтяного экспорта на полпроцента», - пояснил он.

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