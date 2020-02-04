Министр экономики: иностранные инвестиции в страну выросли на 50 процентов

Как отметил министр, увеличение инвестиций на 50 процентов произошло несмотря на усилия по сокращению иностранных инвестиций.

«За последние десять месяцев этого года объем ненефтяного экспорта увеличился на 20 процентов по объему, но снизился на 3 процента в стоимостном выражении», - указал он.

По его словам, трехпроцентное снижение произошло из-за таможенной реформы экспортных баз.

«Несмотря на все проблемы, в этом году мы наблюдаем рост ненефтяного экспорта на полпроцента», - пояснил он.

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