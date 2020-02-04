Зариф узнал причину крушения украинского самолета 10 января

"Зарифу до 12.30 пятницы, 10 января, говорили, что причиной крушения стала техническая неполадка, о настоящей причине, а именно о том, что в самолет попала ракета ПВО узнал примерно в 14.00 того же дня", говорится в сообщении Мусави, опубликованном на Telegram-канале иранского МИД.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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