4 февр. 2020 г., 21:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83661198
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Посол: крупнейшая датская фармацевтическая фирма начнет свою деятельность в Иране

Посол: крупнейшая датская фармацевтическая фирма начнет свою деятельность в Иране

Шираз, 4 февраля. ИРНА — Посол Дании в Иране Дэнни Аннан заявил во вторник, что несмотря на санкции США против Тегерана его страна намерена развивать связи с Ираном, добавив, что крупнейшая датская фармацевтическая компания начнет деятельность в Иране в течение двух месяцев.

"Несмотря на то, что экономические санкции против Ирана наносят ущерб ирано-датским экономическим взаимоотношениям, однако двустороннее сотрудничество между двумя сторонами все еще продолжается", сказал во вторник посол Дании на встрече с губернатором провинции Фарс Энаятуллой Рахими.

Он напомнил, что Дания и ЕС не поддерживают односторонние санкции США против Ирана.

Дэнни Аннан сослался на высокий объем торговых отношений между Ираном и Данией до введения санкций и подчеркнул, что Дания намерена развивать свои отношения с Ираном.

Он сообщил, что датская фармацевтическая компания будет производить инъекционный инсулин, который будет распространяться в Иране, добавив, что на следующих этапах продукт будет  экспортирован в соседние государства.

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