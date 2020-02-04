Посол: крупнейшая датская фармацевтическая фирма начнет свою деятельность в Иране

"Несмотря на то, что экономические санкции против Ирана наносят ущерб ирано-датским экономическим взаимоотношениям, однако двустороннее сотрудничество между двумя сторонами все еще продолжается", сказал во вторник посол Дании на встрече с губернатором провинции Фарс Энаятуллой Рахими.

Он напомнил, что Дания и ЕС не поддерживают односторонние санкции США против Ирана.

Дэнни Аннан сослался на высокий объем торговых отношений между Ираном и Данией до введения санкций и подчеркнул, что Дания намерена развивать свои отношения с Ираном.

Он сообщил, что датская фармацевтическая компания будет производить инъекционный инсулин, который будет распространяться в Иране, добавив, что на следующих этапах продукт будет экспортирован в соседние государства.

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