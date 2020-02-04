4 февр. 2020 г., 21:00
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News Code: 83661184
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Джахангири назвал ложью утверждения США об отсутствии санкций на лекарства

Джахангири назвал ложью утверждения США об отсутствии санкций на лекарства

Тегеран, 4 февраля. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири назвал ложью заявления американских властей об отсутствии санкций на лекарства и продукты питания для Ирана.

"США лгут, что никаких санкций на импорт лекарств и продуктов питания в нашу страну нет", сказал  Джахарнгири во вторник.

"В различных странах у нас имеются миллиарды долларов. Когда же мы хотим перевести из этих средств один доллар для покупки лекарств или продуктов, США не разрешают", добавил первый вице-президент Ирана.

Кроме того, Джахангири назвал пропагандой швейцарский механизм оплаты гуманитарных товаров для Ирана. При этом он подчеркнул, что механизм не учитывает величину экономики Ирана, который в текущем году импортировал лекарств более чем на $3 млрд, в то время как канал рассчитан на $2 млн.

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