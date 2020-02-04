4 февр. 2020 г., 18:13
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News Code: 83660982
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Рябков: Москва поддерживает сохранение СВПД

Рябков: Москва поддерживает сохранение СВПД

Москва, 4 февраля. ИРНА — Москва поддерживает сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и контакты между всеми его участниками, заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился во вторник с назначенным послом Ирана в РФ Каземом Джалали.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - отметили в МИД.

"Выражена поддержка сохранению СВПД и продолжению эффективного взаимодействия между всеми его участниками",  подчеркнули в министерстве.

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