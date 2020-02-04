Путин примет верительные грамоты у иранского посла

"Верительные грамоты главе российского государства вручат Грейм Лесли Михан (Австралия), Лотфи Бушаара (Королевство Марокко), Чжан Ханьхуэй (Китайская Народная Республика), г-жа Малена Мард (Королевство Швеция), Геза Андреас фон Гайр (Федеративная Республика Германия), Брайан Макэлдафф (Ирландия), Мирослав Лазанский (Республика Сербия), Садасиван Премджит (Республика Сингапур), Сейла Еат (Королевство Камбоджа), г-жа Екатерини Нассика (Греческая Республика), Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни (Республика Ирак), Мохамед Шериф Курта (Алжирская Народная Демократическая Республика), Дуламсурэн Даваа (Монголия), Тарак Бен Салем (Тунисская Республика), Казем Джалали (Исламская Республика Иран), Камрул Ахсан (Народная Республика Бангладеш), г-жа Дебора Джейн Броннерт (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), г-жа Сиалеи Аллегра ван Тур (Новая Зеландия), г-жа Элисон Мэри Ле Клэр (Канада), Пьер Леви (Французская Республика), Джон Джозеф Салливан (Соединенные Штаты Америки), Эфраин Вильярреаль Ареналес (Республика Панама), Ермек Беделбаевич Кошербаев (Республика Казахстан)", - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
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