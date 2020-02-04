Путин примет верительные грамоты у иранского посла

Горган, 4 февраля, ИРНА - Министр науки, исследований и технологий Ирана Мансур Голами, ссылаясь на рост числа наукоемких компаний в научно-технических парках страны за последние шесть лет, заявил, что около 5000 компаний создали 400 тыс. рабочих мест и экспортировали 846 млн.товаров за рубеж.