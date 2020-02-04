Иранский стартап разработал 3D-сканер для создания копий людей

Разработка иранских специалистов позволяет формировать 3D-модель человека для самых разных применений — виртуальной примерки одежды, изготовления сувенирных статуэток, идентификации по фигуре и др.

По мнению экспертов, уже через несколько лет многие люди обзаведутся 3D-моделями своего тела для различных целей.

Как считает руководитель проекта Мохаммад Садег Шах-Абади, медицинские научно-исследовательские центры используют 3D-сканеры, чтобы получать высокоточные цифровые модели человеческого тела и отдельных его частей.

По его словам, в реалистичных трехмерных копиях нуждаются пластические хирурги, ортопеды, специалисты по протезированию. Медикам больше не нужно снимать замеры вручную, создавать муляжи и выполнять другую рутинную и трудоемкую работу.

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