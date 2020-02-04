Глава Совбеза Ирана назвал "сделку века" сионистско-американской головоломкой

"Цель сионистско-американской головоломки, получившей название «сделка века» — создание [террористической группировки] ДАИШ (ИГИЛ) для распространения исламофобии", написал Шамхани в своем Twitter.

"Сделка века — это удар по армиям исламских государств", отметил глава Совбеза Ирана.

Среди других целей предложенного президентом США Дональдом Трампом плана он назвал введение санкции против Ирана для распространения иранофобии и ослабления "движения сопротивления. "Сделка века —война за социальный распад стран, поддерживающих сопротивление", пояснил Шамхани.

Прошлую неделю президент США в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявил о плане США ближневосточному урегулированию, получившем название "сделка века".

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