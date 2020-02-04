4 февр. 2020 г., 15:52
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News Code: 83660758
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Посол Ирана провел встречу с замминистра обороны России

Посол Ирана провел встречу с замминистра обороны России

Москва, 4 февраля. ИРНА — Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали, в ходе которой обсудил вопросы региональной безопасности и сотрудничества в оборонной сфере, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Третьего февраля состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Фомин поздравил Джалали с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России и пожелал успехов в его деятельности. Стороны также подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

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