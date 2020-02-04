Спикер иранского парламента подверг критику поведение ЕС в отношении США

Лариджани на встрече с высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем обсудил пути сохранения иранской ядерной сделки, региональные вопросы, борьбу с терроризмом и контрабанду наркотиков. Он также выразил готовность Ирана к разрешению региональных проблем.

Боррель на этой встрече выразил соболезнования в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, отметив, что Европа готова взаимодействовать по разрешению двусторонних и региональных проблем.

Глава дипломатии ЕС, который впервые находится в Иране, ранее провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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