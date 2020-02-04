Зариф осудил поведение США в отношении злоупотребления тяжелой ситуацией в Китае

В своем Twitter на китайском языке министр иностранных дел Ирана, ссылаясь на поведение американцев в отношении действий Китая против короновируса, написал: «Мы считаем, что вопреки подходу США к противостоянию вспышки вируса H1N1 в 2009 году, сегодня противостояние Китая, очевидно, было более ответственным и успешным».

Китай осудил поведение США в усилении увеличения вспышки короновируса.

Высоко оценивая успешные усилия Китая по борьбе с короновирусом, министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что правительство Пекина ответственно и успешно действует в отношении этого вируса.

«Иранцы говорят, что «Люди - члены друг друга, поскольку в своем творении они имеют одну сущность, когда условия времени приводят одного члена к боли, другие члены будут страдать от дискомфорта». В любое время и в любом месте Иран всегда поддерживал Китай», - добавил он.

Зариф также отметил в телефонном звонке своему китайскому коллеге: «Китай не только остановил распространение вируса в этой стране, но и предотвратил международную вспышку вируса».

Коронавирус уже убил более 400 человек, и по меньшей мере 19 000 человек во всем мире были заражены.