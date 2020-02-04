В Иране начался чемпионат по бадминтону Кубка «Фаджр»

Тегеран, 3 февраля, ИРНА - Статистика Ассоциации производителей стали Ирана показывает, что за последние девять месяцев было экспортировано в общей сложности семь млн. 797 тыс. тонн стальных слитков и изделий, что на 46 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.