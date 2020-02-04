4 февр. 2020 г., 12:39
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News Code: 83660282
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В Иране начался чемпионат по бадминтону Кубка «Фаджр»

В Иране начался чемпионат по бадминтону Кубка «Фаджр»

Шираз, 4 февраля, ИРНА – 29-й чемпионат по бадминтону Кубка «Фаджр» сегодня начался в иранском Ширазе с участием 14 иранских и зарубежных команд.

Женские соревнования проходят по утрам, и мужские – по вечерам.
Спортсмены из таких стран, как Канада, Мексика, Америка, Афганистан, Бельгия, Болгария, Словакия, Австрия, Индия, Пакистан, Исландия, Ирак, Украина и Иран приняли участие в этом турнире.
Победителям будет присуждено 25 тыс. долларов.
29-й международный турнир по бадминтону Кубка Фаджр пройдет в Ширазе 4-8 февраля.

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