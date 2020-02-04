4 февр. 2020 г., 12:10
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News Code: 83660211
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Иранская велосипедистка завоевала бронзу на чемпионате Азии в Таиланде

Иранская велосипедистка завоевала бронзу на чемпионате Азии в Таиланде

Тегеран, 4 февраля, ИРНА – Иранская велосипедистка Фаранак Парто-Азар выиграла бронзу по горному велоспорту на чемпионате Азии.

Чемпионат Азии по велоспорту 1-5 февраля проходит в Таиланде.
Иранцы Хоссейн Занджаниан и Таха Габели по скоростному спуску также заняли 7-е и 10-е места в этом турнире.
Али Лабиб, Али Захраб-Заде, Мохаммад Хоссейн Эскандари, Фарзад Ходаяри, Фараз Шокри, Фаранак Парто-Азар, Махса Мавиз, Хоссейн Занджаниан и Таха Габели включены в сборную Ирана по велоспорту.

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