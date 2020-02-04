Иран обладает хорошей позицией в лечении и диагностике рака молочной железы

4 февраля - Международный день борьбы против рака, который отмечается с целью повышения осведомленности общественности о раке, о том, как его предотвратить и как бороться с ним.

"Коэффициент выживаемости наших пациентов выше, чем во многих странах. Хотя наш процесс лечения хорош в этом отношении, мы расширяем его в стране", - отметил Хадизаде.

Он, отмечая, что каждые 38 минут иранские женщины заболевают раком молочной железы, добавил, что ежегодно около 14 тыс. 500 человек заболевают раком молочной железы.

Бездействие, Поздняя женитьба, отсутствие грудного вскармливания, ожирение и плохое питание являются факторыами риска развития рака молочной железы.

"В Иране из каждых 100 000 человек 34 женщины заболевают раком молочной железы, что является почти нормальным благодаря хорошему лечения большинства пациентов", - продолжил он.

Последний отчет о обнаружении рака в Иране показывает, что ежегодно встречается около 118 тыс. новых случаев рака, 53 процента из которых приходит на долю мужчин и 47 процента на женщин.

Наиболее распространенными видами рака у мужчин являются желудок, кожа, простата, толстая кишка и мочевой пузырь, у женщин: молочная железа, толстая кишка, щитовидная железа, кожа и желудок, а у обоих полов - это грудь, простата, толстая кишка, кожа и желудок.

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