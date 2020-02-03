Главы МИД Иран и Китая обсудили меры по борьбе с коронавирусом

"Глава иранского МИД высоко оценил меры, предпринимаемые Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом, отметив, что иранская сторона против политизации этого вопроса", говорится в заявлении МИД.
Зариф также выразил благодарность китайской стороне за помощь в возвращении иранских студентов, которые находятся в китайском Ухане.
По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 17,3 тыс. человек, умерли 361 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.
Авиарейсы между Ираном и Китаем были приостановлены. На данный момент в Иране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
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Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И меры по борьбе с коронавирусом, сообщает МИД Ирана в понедельник.
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