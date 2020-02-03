Главы МИД Иран и Китая обсудили меры по борьбе с коронавирусом



"Глава иранского МИД высоко оценил меры, предпринимаемые Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом, отметив, что иранская сторона против политизации этого вопроса", говорится в заявлении МИД.

Зариф также выразил благодарность китайской стороне за помощь в возвращении иранских студентов, которые находятся в китайском Ухане.

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 17,3 тыс. человек, умерли 361 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.

Авиарейсы между Ираном и Китаем были приостановлены. На данный момент в Иране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.



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