3 февр. 2020 г., 21:32
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News Code: 83659557
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Иран готов вернуться к выполнению ядерных обязательств если Европа выполнит обязательства по СВПД

Иран готов вернуться к выполнению ядерных обязательств если Европа выполнит обязательства по СВПД

Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Тегеран по-прежнему готов вернуться к выполнению ядерных обязательств, как только европейцы выполнят свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани.

"Тегеран вернется к выполнению ядерных обязательств, от которых отказался, как только европейская сторона сделки выполнит свои обязательства, выразив готовность совместно с Европой решать возникшие вокруг соглашения проблемы", сказал Рухани на встрече с главой дипломатии ЕС Жозефом Боррелем.

Рухани также добавил, что Иран по-прежнему остается привержен тому, что касается инспекций МАГАТЭ, и этот процесс инспектирования продолжится, как это было и до сегодняшнего дня, если только мы не столкнемся с новыми обстоятельствами.

Иранский президент подчеркнул, что Тегеран не выходил за рамки сделки, отказываясь выполнять ее положения, отметив, что огорчает тот факт, что Европа не смогла выполнить своих обязательств в рамках соглашения".

Глава дипломатии ЕС, который находится в Иране с двухдневным визитом ранее провел переговоры с министром иностранных дел страны Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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