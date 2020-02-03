Иран готов вернуться к выполнению ядерных обязательств если Европа выполнит обязательства по СВПД

"Тегеран вернется к выполнению ядерных обязательств, от которых отказался, как только европейская сторона сделки выполнит свои обязательства, выразив готовность совместно с Европой решать возникшие вокруг соглашения проблемы", сказал Рухани на встрече с главой дипломатии ЕС Жозефом Боррелем.

Рухани также добавил, что Иран по-прежнему остается привержен тому, что касается инспекций МАГАТЭ, и этот процесс инспектирования продолжится, как это было и до сегодняшнего дня, если только мы не столкнемся с новыми обстоятельствами.

Иранский президент подчеркнул, что Тегеран не выходил за рамки сделки, отказываясь выполнять ее положения, отметив, что огорчает тот факт, что Европа не смогла выполнить своих обязательств в рамках соглашения".

Глава дипломатии ЕС, который находится в Иране с двухдневным визитом ранее провел переговоры с министром иностранных дел страны Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409