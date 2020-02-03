3 февр. 2020 г., 18:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83659339
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В Иране с начала года изъято 716 тонн наркотиков

В Иране с начала года изъято 716 тонн наркотиков

Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Заместитель начальника Штаба по контролю за оборотом наркотиков Ирана Насер Аслани заявил, что с начала текущего иранского года (с 21 марта 2019 года) иранскими полицескими изъято более 716 тонн наркотических средств.

"Благодаря усилиям правоохранительных органов и пограничных войск Ирана с начала текущего 1398 года в стране было изъято 716 тонн наркотических средств", сказал Аслани.

24 января  постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, заявил, что в Иране за 2019 год изъяли свыше 814 тонн наркотических средств.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.

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