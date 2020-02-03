3 февр. 2020 г., 17:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83659266
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Иран планирует вернуть студентов, которые находятся в Ухане

Иран планирует вернуть студентов, которые находятся в Ухане

Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Иран отправит за 70 студентами, которые находятся в китайском Ухане, наиболее пораженном коронавирусом специальный самолет. Об этом сообщил министр здравоохранения Ирана Сауд Намаки.

"Мы организовали специальный рейс для эвакуации 70 иранских студентов из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом", сказал Намаки, отметив, что самолет завтра утром отправится в Китай.

Он добавил, что авиарейсы между Ираном и Китаем были приостановлены, подчеркнув, что на данный момент в Иране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 17,3 тыс. человек, умерли 361 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.

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