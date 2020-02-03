Иран планирует вернуть студентов, которые находятся в Ухане

"Мы организовали специальный рейс для эвакуации 70 иранских студентов из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом", сказал Намаки, отметив, что самолет завтра утром отправится в Китай.

Он добавил, что авиарейсы между Ираном и Китаем были приостановлены, подчеркнув, что на данный момент в Иране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 17,3 тыс. человек, умерли 361 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.

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