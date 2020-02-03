3 февр. 2020 г., 15:42
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News Code: 83659097
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Иран лидирует в мировом списке Всемирного совета ремесел

Иран лидирует в мировом списке Всемирного совета ремесел

Тегеран, 3 февраля, ИРНА - После регистрации городов Шираз, Зенджан, Малайер и Касемабад в списке городов и деревень ремесел Всемирным советом ремесел, число иранских городов и деревень в этом списке достигло 14.

За счет регистрации этих четырех городов и деревень число глобальных ремесленных городов и деревень в Иране увеличилось с 10 до 14, причем Иран по-прежнему остается первым в мире.
Шираз из провинции Фарс является мировым городом ремесел, Зенджан - национальный город филиграни, Малайер из провинции Хамадан - центр мебели с резьбой по дереву и деревня Касемабад из провинции Гилян - деревня древнего способа ткачества.
Иран занимает первое место в мире по количеству городов и деревень в мире ремесел. Китай занимает второе место в мире по ремеслам с 6 городами и деревнями.
Согласно данным, 48 городов и деревней мира вошли в список городов и деревень ремесел, 40 из которых расположены в Азии и Океании, 6 городов в Южной Америке, 2 города находятся в Европе.

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