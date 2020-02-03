Жозеп Боррель встретился Зарифом

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом в министерстве иностранных дел в понедельник.

Зариф и Боррель начали свой второй раунд переговоров после первого раунда переговоров.

Он впервые посетил страну после вступления в должность.

Переговоры о ядерной сделке, двусторонних отношениях между Ираном и Европой и последние региональные и международные события будут среди тем, обсуждаемых европейским дипломатом в Тегеране.

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