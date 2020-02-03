3 февр. 2020 г., 15:18
Journalist ID: 2388
News Code: 83659042
0 Persons

Джозеп Боррель встретился Зарифом

Джозеп Боррель встретился Зарифом

Тегеран, 3 февраля, ИРНА - Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сегодня встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом в министерстве иностранных дел в понедельник.

Зариф и Боррель начали свой второй раунд переговоров после первого раунда переговоров.

Он впервые посетил страну после вступления в должность.

Переговоры о ядерной сделке, двусторонних отношениях между Ираном и Европой и последние региональные и международные события будут среди тем, обсуждаемых европейским дипломатом в Тегеране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 12 =