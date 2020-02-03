11 международных театральных фестивалей ежегодно проходят в Иране

"Международный театральный фестиваль детей и подростков, международный уличный театральный фестиваль Маривана и международный кукольный театральный фестиваль "Мобарак" – самые известные театральные фестивали Ирана, которые также включены в календарь театральных событий мира", отметил Карами, выступая на церемонии открытия 5-го рынка международного театрального фестиваля "Фаджр".

По его словам, уличный театральный фестиваль Маривана считается одним из самых ценных культурных мероприятий Ирана. Он также выразил надежду на представление иранского театра в ходе 38-го международного театрального фестиваля "Фаджр".