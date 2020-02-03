3 февр. 2020 г., 15:08
Journalist ID: 2390
News Code: 83659019
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11 международных театральных фестивалей ежегодно проходят в Иране

11 международных театральных фестивалей ежегодно проходят в Иране

Тегеран, 3 февраля, ИРНА – В Иране ежегодно проходят 11 международных театральных фестивалей. Об этом сообщил во воскресенье генеральный директор отдела исполнительских искусств министерства культуры и исламской ориентации Ирана Шахрам Карами.

"Международный театральный фестиваль детей и подростков, международный уличный театральный фестиваль Маривана и международный кукольный театральный фестиваль "Мобарак" – самые известные театральные фестивали Ирана, которые также включены в календарь театральных событий мира", отметил Карами, выступая на церемонии открытия 5-го рынка международного театрального фестиваля "Фаджр".
По его словам, уличный театральный фестиваль Маривана считается одним из самых ценных культурных мероприятий Ирана. Он также выразил надежду на представление иранского театра в ходе 38-го международного театрального фестиваля "Фаджр".

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