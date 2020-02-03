Заболеваемость раком в Иране меньше, чем в среднем по миру

4 февраля - Международный день борьбы с раком, который ежегодно организуется с целью повышения осведомленности о раке, о том, как его предотвратить и бороться с ним. В Иране, конечно, 28 января до 4 февраля называют Неделей Рака.

Лозунг кампании, проводимый с 2019 до 2021, - «Я жив и буду жив». Этот лозунг поддерживает личную приверженность и отражает влияние отдельных движений на будущее больных раком.

Последний отчет о обнаружении рака в Иране показывает, что ежегодно встречается около 118 тыс. новых случаев рака, 53 процента из которых приходит на долю мужчин и 47 процента на женщин.

Наиболее распространенными видами рака у мужчин являются желудок, кожа, простата, толстая кишка и мочевой пузырь, у женщин: молочная железа, толстая кишка, щитовидная железа, кожа и желудок, а у обоих полов - это грудь, простата, толстая кишка, кожа и желудок.