Атомная промышленность является одной из составляющих мощи Ирана

Али Асгар Зареан в воскресенье на открытии 52-й специализированной выставки достижений атомной промышленности в Мешхеде отметил, что «до заключения ядерной сделки у нас были пять центрифуг в сфере исследования и разработки, но теперь мы спроектировали и построили 16 поколений центрифуг, все из которых построены иранскими специалистами. Все они удовлетворяют потребность страны в производстве 27 тонн обогащенного урана для такой электростанции, как Бушер».

«Деятельность завод UCF в Исфахане до ядерной сделки продолжилась около 9 лет частично, но в этом году он был модернизирован и в настоящее время благодаря усилиям и опыту молодых людей локализует технологию проектирования и производства всех видов ядерного топлива в стране и стремится к успеху. Мы многого достигли, что некоторые из достижений в этой области будут представлены иранской нации скоро, тогда как только пять стран обладают этой технологией», - добавил он.

«В настоящее время добыча урана составляет около 10 кг в день, тогда как до ядерной сделки мы производили 7.5 кг урана ниже 5 процентов в день», - продолжил он.

Как отметил чиновник, объект тяжелой воды в Араке как первый и единственный производитель тяжелой воды в Иране выполнил потребности страны в использовании мирной ядерной энергии, и этот комплекс является одним из гордых достижений после Исламской революции.

«Производственная мощность объекта, которая первоначально была 7 тонн в год, увеличился до 16 тонн, затем до 20 тонн при непрерывных усилиях по проектированию без добавления нового оборудования и при необходимости можно увеличить текущую производственную мощность до необходимого уровня, благодаря технической мощности наших специалистов», - заключил он.

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