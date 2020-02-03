Из Ирана было поставлено 7.7 млн. тонн слитков стали и металлопродукции

Согласно статистике экспорта Иранской Ассоциации производителей стали, слитки стали были экспортированы на зарубежные рынки на 5 млн. 69 тыс. тонн, что на 38 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий экспорт стали за девять месяцев прошлого года составил два млн. 728 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика показывает, что за девять месяцев прошлого года было экспортировано более 823 тыс. тонн губчатого железа, что на 91 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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