Зариф поставил под сомнение утверждения стран "евротройки"

"Европейские страны отказались от запуска механизма разрешения споров по СВПД, учитывая аргументации Ирана", отметил Мусави в своей пресс-конференции.
Иран назвал "Сделку века" одной из самых позорных инициатив со стороны США
"Сделка века – это навязанный мир, и продажа палестинских земель", заявил Мусави, отметив, что единственное возможное решение для выхода Палестины из 70-летнего тупика является публичным голосованием по судьбе страны.
По его словам, план "Сделка века" забывает чаяние Палестины, и правительство Ирана будет оставаться рядом правительством и народом Палестины до освобождения аль-Кудса.
Ирано-американские отношения не в состоянии посредничества
Говоря об интересе Индии к посредничеству между Ираном и США, Мусави отметил, что ситуация по отношениям Иран и США не в состоянии посредничества.
"У США враждебная позиция по Ирану", добавил он. Мусави высоко оценил добрую волю различных стран по этому вопросу, ссылаясь на высказывания режима США как причину напряженностей.
Зариф примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, если не продолжится саботаж
Мусави заверил, что глава МИД Ирана примет участие и выступит с речью в Мюнхенской конференции по безопасности, если не продолжится саботаж как последний раз.
Тегеран, 3 февраля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил 14-страничное письмо главе ведомства ЕС по внешней политике Джозефу Боррелю, в котором он поставил под сомнение аргументации стран "евротройки" по запуску механизма разрешения споров по СВПД. Об этом сообщил в понедельник представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Аббас Мусави.
"Европейские страны отказались от запуска механизма разрешения споров по СВПД, учитывая аргументации Ирана", отметил Мусави в своей пресс-конференции.
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