3 февр. 2020 г., 12:59
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News Code: 83658679
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Иран и Кыргызстан подчеркнули расширение сотрудничества

Иран и Кыргызстан подчеркнули расширение сотрудничества

Тегеран, 3 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Бишкеке Саид Харрази встретился с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым и вручил ему солидную копию верительных грамот. Стороны также подчеркнули расширение двустороннего сотрудничества и связей.

В ходе встречи министр иностранных дел Кыргызстана приветствовал нового посла и пожелал ему успехов во время его миссии, подчеркнув необходимость развития двусторонних отношений во всех сферах. Ссылаясь на проведение совместной комиссии в декабре прошлого года и установление прямого рейса между двумя странами, Чингиз Айдарбеков выразил надежду, что деловые связи двух стран будут развиваться таким образом.

Министр иностранных дел Кыргызстана также поблагодарил две страны за сотрудничество в международном сообществе и призвал к продолжению сотрудничества и сказал, что возможности сотрудничества двух стран высоки. Чингиз Айдарбеков назвал временное членство Ирана в Евразийском экономическом союзе хорошей почвой для импорта иранской продукции в страну и призвал увеличить инвестиции в Кыргызстан.

В ходе встречи посол Исламской Республики Иран, представляя копию верительных грамот, выразил надежду, что он успешно начнет свою миссию в Кыргызстане. Он подчеркнул, что Кыргызская Республика является одной из важных стран во внешней политике Исламской Республики Иран.

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