3 февр. 2020 г., 11:05
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News Code: 83658387
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Послание Исламской революции - мир, дружба и высокие человеческие ценности

Послание Исламской революции - мир, дружба и высокие человеческие ценности

Тегеран, 3 февраля, ИРНА - Заместитель начальника иранской армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри назвал мир, дружбу и высокие общечеловеческие ценности посланием Исламской революции и заявил, что вооруженные силы и Армия Исламская Республика Иран готовы расширять оборонное сотрудничество и развивать сотрудничество с армией дружественных стран.

Во второй день Дахе-Фаджра военные атташе зарубежных стран были гостями Армии Исламской Республики Иран на праздновании, организованном штаб-квартирой армии. В церемонии также приняли участие ряд старших командиров и должностных лиц Армии Исламской Республики Иран.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран, наряду с другими экономическими секторами страны, более 40 лет выдерживают жестокие санкции и благодаря ценному опыту восьмилетней войны с иракским баасистским режимом смогли рассчитывать на власть и внутренние возможности противостоят излишествам высокомерных держав и с готовностью поддерживать безопасность региона, реагировать на любые действия противника силой», - отметил он.

Представитель иностранных военных атташе также заявил, что культура односторонности и игнорирование международных договоров очень опасны и затруднят мирное разрешение споров.

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