Послание Исламской революции - мир, дружба и высокие человеческие ценности

Во второй день Дахе-Фаджра военные атташе зарубежных стран были гостями Армии Исламской Республики Иран на праздновании, организованном штаб-квартирой армии. В церемонии также приняли участие ряд старших командиров и должностных лиц Армии Исламской Республики Иран.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран, наряду с другими экономическими секторами страны, более 40 лет выдерживают жестокие санкции и благодаря ценному опыту восьмилетней войны с иракским баасистским режимом смогли рассчитывать на власть и внутренние возможности противостоят излишествам высокомерных держав и с готовностью поддерживать безопасность региона, реагировать на любые действия противника силой», - отметил он.

Представитель иностранных военных атташе также заявил, что культура односторонности и игнорирование международных договоров очень опасны и затруднят мирное разрешение споров.

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