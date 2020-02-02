2 февр. 2020 г., 23:08
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News Code: 83657994
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Россия: «Сделка века» Трампа нежизнеспособна

Россия: «Сделка века» Трампа нежизнеспособна

Москва, 2 февраля. ИРНА — Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегированию, названый им «сделкой века», вызывает сомнение в его жизнеспособности. Об этом глава пресс-службы Кремля заявил в интервью телепередаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

"Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, - отметил представитель Кремля. - Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза".

Песков отметил, что негативная реакция Палестины и ряда других стран на предложенную США "сделку века" заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана.

"Мы видим реакцию палестинцев, мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана, - сказал он. - Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности".

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