Россия: «Сделка века» Трампа нежизнеспособна

"Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, - отметил представитель Кремля. - Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза".

Песков отметил, что негативная реакция Палестины и ряда других стран на предложенную США "сделку века" заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана.

"Мы видим реакцию палестинцев, мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана, - сказал он. - Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности".

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