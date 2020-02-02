2 февр. 2020 г., 22:01
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Саудовская Аравия отказалась выдать визу замглавы МИД Ирана

Саудовская Аравия отказалась выдать визу замглавы МИД Ирана

Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Власти Саудовской Аравии отказались выдать визу иранской делегации во главе с замглавы МИД Хусейном Джабери Ансари для участия в экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое пройдет 3 февраля в Джедде.

Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави.

Палестина предлагает обсудить чрезвычайное положение, создавшееся в результате предложенной администрацией Дональда Трампа «сделке века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"После представления сионистского плана, получившего название "сделка века" президентом США (Дональдом Трампом) Палестинская национальная автономия ... предложила провести внеочередное заседание исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД в понедельник, 3 февраля в Джедде, чтобы обсудить положение, создавшееся в результате предложенного США плана", говорится в сообщении Мусави, опубликованном на сайте иранского МИД.

По его словам, власти Саудовской Аравии нарушили обязательства принимающей страны и отказались выдать визу иранской делегации во главе с замглавы МИД Ирана Хусейном Джабери Ансари.

Президент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявил о плане США ближневосточному урегулированию, получившем название "сделка века".

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