Иран и Турция подчеркнули необходимость решительной позиции по отношению к продаже Палестины

"Министры иностранных дел Ирана и Турции обсудили развитие ситуации в исламском мире, в частности в оккупированной Палестине, так называемую "сделку веку", подтвердив необходимость решительной позиции исламского мира по отношению к продаже Палестины", следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Президент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявил о плане США ближневосточному урегулированию, получившем название название "сделка века".

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