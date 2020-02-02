2 февр. 2020 г., 18:41
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News Code: 83657797
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Иран и Турция подчеркнули необходимость решительной позиции по отношению к продаже Палестины

Иран и Турция подчеркнули необходимость решительной позиции по отношению к продаже Палестины

Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону в воскресенье с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию.

"Министры иностранных дел Ирана и Турции обсудили развитие ситуации в исламском мире, в частности в оккупированной Палестине, так называемую "сделку веку", подтвердив необходимость решительной позиции исламского мира по отношению к продаже Палестины", следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Президент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявил о плане США ближневосточному урегулированию, получившем название название "сделка века".

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