Медики госпитализировали жителя Исфахана с подозрением на коронавирус

Начальник отдела по связям с общественностью Исфаханского медицинского университета Араш Наджими сообщил, что по соображениям безопасности пациент был помещен в карантин.

По его словам, пациент является сотрудником исфаханского аэропорта и имел контакт с туристами из Китая.

"У пациента взяли анализы, по результатам которых станет известно, коронавирус это или нет", сказал Наджими.

На данный момент в Иране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 14,5 тыс. человек, умерли 305 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.

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