Новые санкции США против Ирана направлены на ограничение научного развития старны

"Санкции в отношении Салехи и [главы МИД Ирана] Мохаммада Джавада Зарифа аналогичны ограничениям на международные переговоры и научное развитие", говорится в размещенном в воскресенье сообщении на официальной странице организации в Twitter.

Ранее в Минфине США заявили, что страна решила расширить санкционные меры против главы Организации атомной энергии Ирана и самой организации. Активы фигурантов санкционного списка на территории США, в случае наличия таковых, будут заморожены, любые сделки с ними третьих лиц также становятся объектом вторичных санкций.

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