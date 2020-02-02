В Иране открылся завод по производству ферментов

"Ферменты животного и пищевого происхождения являются одними из важнейших потребностей пищевой промышленности страны", отметил иранский министр, отметив, что раньше такие ферменты были импортированы в страну.
Вице-президент по научным вопросам Сурена Саттари также на этой церемонии заявил, что Иран считается одним из великих держав Азии в области биотехнологии.
"Завод может производить 1500 тонн. Ферментов, необходимых для животноводства, сельского хозяйства, пищевой промышленности и моющего средства", заявила генеральный директор компании Фатеме Хоссейни.
Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Завод по производству биотехнологических ферментов животного и пищевого происхождения в воскресенье открылась в городе Карадж с участием министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки.
"Ферменты животного и пищевого происхождения являются одними из важнейших потребностей пищевой промышленности страны", отметил иранский министр, отметив, что раньше такие ферменты были импортированы в страну.
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