Иран приветствовал назначение нового премьер-министра Ирака

"В рамках продолжения поддержки независимости, национального суверенитета, территориальной целостности и укрепления основ демократии в Ираке, а также законной просьбе иракского правительства и нации вывести войска США из страны Исламская Республика Иран приветствует назначение нового премьер-министра Мохаммеда Тауфика Аллави", говорится в сообщении Мусави, опубликованном на сайте МИД.

"Иран готов в текущих особо важных условиях, в которых находится дружественное и братское правительство и иракская нация, предоставить все возможности властям и народу этой страны для преодоления проблем и достижения высоких целей", отметил Мусави.

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