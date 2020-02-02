2 февр. 2020 г., 15:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83657540
0 Persons

Иран приветствовал назначение нового премьер-министра Ирака

Иран приветствовал назначение нового премьер-министра Ирака

Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави приветствовал назначение нового премьер-министра страны Мохаммеда Тауфика Аллави.

"В рамках продолжения поддержки независимости, национального суверенитета, территориальной целостности и укрепления основ демократии в Ираке, а также законной просьбе иракского правительства и нации вывести войска США из страны Исламская Республика Иран приветствует назначение нового премьер-министра Мохаммеда Тауфика Аллави", говорится в сообщении Мусави, опубликованном на сайте МИД.

"Иран готов в текущих особо важных условиях, в которых находится дружественное и братское правительство и иракская нация, предоставить все возможности властям и народу этой страны для преодоления проблем и достижения высоких целей", отметил Мусави.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
4 + 8 =