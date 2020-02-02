2 февр. 2020 г., 13:57
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News Code: 83657318
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Генерал Каани провел телефонный разговор с представителями Исламского джихада и ХАМАСа

Генерал Каани провел телефонный разговор с представителями Исламского джихада и ХАМАСа

Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Командующий Силами Кудса Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Генерал Эсмаил Каани, в субботу вечером провел отдельные телефонные разговоры с генеральным секретарем палестинского движения "Исламский джихад" Зиядом ан-Наххалом и главой Политбюро ХАМАС Исмаилом Хания о поддержке Исламской Республикой Иран палестинской нации.

«При этом он сказал, что Исламская Республика Иран поддерживает Палестину в противостоянии сионистскому режиму и их заговорам, нацеленным на исторические права палестинского народа, а также в противостоянии американской сделке века», - отметил он.

«Не произошло никаких изменений в политике Ирана в отношении палестинских сил сопротивления, особенно после убийства генерал Касима Сулеймани, командующего Силами Кудса», - добавил он. Генерал Каани подчеркнул, что убийство Сулеймани стало поводом для объявления сделки века.

Генеральный секретарь Исламского джихада в Палестине также высоко оценил позицию Исламской Республики Иран в поддержку палестинского вопроса, заявив, что палестинский народ и группы сопротивления свергнут соглашение американской сделке века и все заговоры, стремящиеся лишить палестинцев их исторического права.

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