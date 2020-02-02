Генерал Каани провел телефонный разговор с представителями Исламского джихада и ХАМАСа

«При этом он сказал, что Исламская Республика Иран поддерживает Палестину в противостоянии сионистскому режиму и их заговорам, нацеленным на исторические права палестинского народа, а также в противостоянии американской сделке века», - отметил он.

«Не произошло никаких изменений в политике Ирана в отношении палестинских сил сопротивления, особенно после убийства генерал Касима Сулеймани, командующего Силами Кудса», - добавил он. Генерал Каани подчеркнул, что убийство Сулеймани стало поводом для объявления сделки века.

Генеральный секретарь Исламского джихада в Палестине также высоко оценил позицию Исламской Республики Иран в поддержку палестинского вопроса, заявив, что палестинский народ и группы сопротивления свергнут соглашение американской сделке века и все заговоры, стремящиеся лишить палестинцев их исторического права.