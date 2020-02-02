Иранский фильм выиграл американский кинофестиваль Sundance

Жюри американского кинофестиваля Sundance вчера вечером вручило свой главный приз Ялде.
«Ялда» был горячо встречен американской аудиторией и критиками, и получил самую важную награду фестиваля, директор которой отсутствовал на фестивале в знак протеста против дискриминационной политики правительства США.
Три года назад всемирная кинематографическая награда, присуждаемая ежегодно Sundance и Институтом мировых кинематографических таланто, была вручено «Ялда».
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