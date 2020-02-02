10 стран приняли участие в выставке моды и одежды "Фаджр"

"Более 7 тыс. работ отправлены на фестиваль моды и одежды "Фаджр"", заявил секретарь рабочей группы моды и одежды министерства культуры и исламской ориентации Ирана Марзие Шафапур.

Она отметила, что фестиваль 13-18 февраля пройдет в Тегеране и 16 городах страны.

По её словам, такие страны, как Бангладеш, Словения, Индия, Турция, Афганистан, Оман, Италия, Ирак и Индонезия приняли участие в этом культурном мероприятии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392