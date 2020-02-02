"Более 7 тыс. работ отправлены на фестиваль моды и одежды "Фаджр"", заявил секретарь рабочей группы моды и одежды министерства культуры и исламской ориентации Ирана Марзие Шафапур.
Она отметила, что фестиваль 13-18 февраля пройдет в Тегеране и 16 городах страны.
По её словам, такие страны, как Бангладеш, Словения, Индия, Турция, Афганистан, Оман, Италия, Ирак и Индонезия приняли участие в этом культурном мероприятии.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392
Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Представители 10 стран присутствуют на 9-й международной выставке моды и одежды "Фаджр".
"Более 7 тыс. работ отправлены на фестиваль моды и одежды "Фаджр"", заявил секретарь рабочей группы моды и одежды министерства культуры и исламской ориентации Ирана Марзие Шафапур.
-
В Иране открылся завод по производству ферментов
Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Завод по производству биотехнологических ферментов животного и пищевого…
-
Иран приветствовал назначение нового премьер-министра Ирака
Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави приветствовал назначение…
-
Генерал Каани провел телефонный разговор с представителями Исламского джихада и ХАМАСа
Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Командующий Силами Кудса Корпуса стражей исламской революции (КСИР)…
-
Иранский фильм выиграл американский кинофестиваль Sundance
Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Главная награда американского фестиваля Sundance досталась фильму…
-
10 стран приняли участие в выставке моды и одежды "Фаджр"
Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Представители 10 стран присутствуют на 9-й международной выставке…
-
Из провинции Маркази было поставлено товаров в 80 стран мира
Арак, 2 февраля, ИРНА - Генеральный директор провинциальной таможни провинции Маркази Эсмаил…
-
Йездский ковер - сочетание цветов
Йездский ковер, сочетание цветов, который имеет национальную и международную репутацию. Фотограф:…
-
Иран создаст более 30 тыс. домов в Сирии
Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Согласно предварительному договору между Ираном и Сирией, частный…
-
Фестиваль традиционных блюд в Иране
Одновременно с Дахе-Фаджром, в Халхале был проведен фестиваль традиционной еды в иранском Хамадане.
-
Президент Ирана и кабинет министров обновили завет с идеалами Имама Хомейни
Президент Ирана Хасан Рухани и кабинет министров обновили завет накануне годовщины победы Революции…
Your Comment