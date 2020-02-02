2 февр. 2020 г., 13:40
Journalist ID: 2390
News Code: 83657274
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10 стран приняли участие в выставке моды и одежды "Фаджр"

10 стран приняли участие в выставке моды и одежды "Фаджр"

Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Представители 10 стран присутствуют на 9-й международной выставке моды и одежды "Фаджр".

"Более 7 тыс. работ отправлены на фестиваль моды и одежды "Фаджр"", заявил секретарь рабочей группы моды и одежды министерства культуры и исламской ориентации Ирана Марзие Шафапур.
Она отметила, что фестиваль 13-18 февраля пройдет в Тегеране и 16 городах страны.
По её словам, такие страны, как Бангладеш, Словения, Индия, Турция, Афганистан, Оман, Италия, Ирак и Индонезия приняли участие в этом культурном мероприятии.
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