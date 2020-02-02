2 февр. 2020 г., 13:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83657171
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Иран создаст более 30 тыс. домов в Сирии

Иран создаст более 30 тыс. домов в Сирии

Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Согласно предварительному договору между Ираном и Сирией, частный сектор Исламской Республики создаст 30 тыс. жилых домов в различных городах страны. Об этом сообщил в воскресенье замминистра дорог и городского развития Махмуд Махмуд-Заде.

"Три государственных компании из Ирана и Сирии должны изучать потенциалы для присутствия квалифицированных людей в областях строительства, инфраструктуры, транспорта, дорог, и т.п. в Сирии", заявил он на церемонии открытия первой международной выставки строительства в Тегеране, указав на договорённость между министром дорог и городского развития Ирана и министром общественных работ и жилищного строительства Сирии.
По его словам, правительство Ирана не будет финансировать этот проект.

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