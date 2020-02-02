Иран создаст более 30 тыс. домов в Сирии

"Три государственных компании из Ирана и Сирии должны изучать потенциалы для присутствия квалифицированных людей в областях строительства, инфраструктуры, транспорта, дорог, и т.п. в Сирии", заявил он на церемонии открытия первой международной выставки строительства в Тегеране, указав на договорённость между министром дорог и городского развития Ирана и министром общественных работ и жилищного строительства Сирии.

По его словам, правительство Ирана не будет финансировать этот проект.

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