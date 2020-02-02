В Иране строительство плотин возросло в 10 раз после победы Исламской революции

Как сообщает пресс-служба министерства энергетики Ирана, 37 плотин резервуарной ёмкостью 14 млрд. 155 млн. куб.м с 2013 года были созданы в стране.
Когда президент Ирана Хасан Рухани вступил в должность, 144 плотин были созданы в стране, а через 4 года количество плотин увеличилось до 169. Также в январе 2019 года общее количество плотин страны составило 172.
Резервуарная ёмкость плотин Ирана до администрации Рухани составила 47 млрд. 463 млн. куб.м. Этот объем после первого президентского срока Рухани возрос до 51 млрд. 300 млн. куб.м.
Резервуарная ёмкость плотин Ирана также за последний год увеличилась до 52 млрд. 348 млн. куб.м.
Согласно данным Международной комиссии по большим плотинам (МКБП), Иран занимает 2-е место в регионе, и 17-е место мира в области строительства плотины.
Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Количество плотин в начале Исламской революции 1979 года составило 19 резервуарной ёмкостью 13 млрд. 404 млн. куб.м были введены в эксплуатацию. Накануне 41-й годовщины победы Исламской революции количество плотин в стране составляет 181 резервуарной ёмкостью 52 млрд. 376 млн. куб.м.
Как сообщает пресс-служба министерства энергетики Ирана, 37 плотин резервуарной ёмкостью 14 млрд. 155 млн. куб.м с 2013 года были созданы в стране.
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