2 февр. 2020 г., 09:15
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News Code: 83656653
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Президент Ирана и кабинет министров обновили завет с идеалами Имама Хомейни

Президент Ирана и кабинет министров обновили завет с идеалами Имама Хомейни

Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани и кабинет министров обновили завет накануне годовщины победы Революции и Дахе- Фаджра, посетив мавзолей Имама Хомейни, основателя Исламской Республики Иран.

Хасан Рухани и кабинет министров присутствовали мавзолей Имама Хомейни и почтили его память.

Дахе-е фаджр обозначает годовщину памятных дней, связанных с Исламской революцией, начиная с прибытия аятоллы Хомейни из Франции в Иран (1 февраля), заканчивая победой революции 11 февраля.

В первый день февраля аятолла Хомейни вернулся в Тегеран после того, как он был выслан во Францию Мухаммадом Резой Пехлеви. Несколько миллионов человек приехали в международный аэропорт Мехрабад, чтобы поприветствовать аятолла Хомейни. После Хомейни провел лекцию на крупнейшем кладбище Бехеште-Захра, расположенном в 6 км от Тегерана. Хомейни назвал правительство Шапура Бахтияра «нелегитимным» и призывал к свержению монархии.

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