Жозеп Боррель посетит Иран с официальным визитом

Планируется, что Жозеп Боррель встретится с министром иностранных дел и другими высокопоставленными чиновниками в Иране.
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Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, отправится в Иран впервые после вступления в должность завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави.
Планируется, что Жозеп Боррель встретится с министром иностранных дел и другими высокопоставленными чиновниками в Иране.
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9472
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