2 февр. 2020 г., 08:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83656583
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Жозеп Боррель посетит Иран с официальным визитом

Жозеп Боррель посетит Иран с официальным визитом

Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, отправится в Иран впервые после вступления в должность завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави.

Планируется, что Жозеп Боррель встретится с министром иностранных дел и другими высокопоставленными чиновниками в Иране.

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